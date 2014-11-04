До обговорення Коаліційної угоди запросили радикалів Ляшка

Про це заявив керівник виборчого штабу партії «Блок Петра Порошенка», народний депутат Віталій Ковальчук, повідомляється на сайті Блоку Петра Порошенка.

«Після оприлюднення тексту Коаліційної угоди наша партія заявила, що усі демократичні партії Майдану можуть долучитися до обговорення тексту угоди та напрацювання якісних реформ. Ми також заявили про те, що готові бачити партнерами партії «Народний фронт», «Об’єднання «Самопоміч», «Батьківщину» і Радикальну партію Ляшка», - заявив Ковальчук.

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За його словами, штаб партії вже отримав письмові пропозиції від Радикальної партії щодо доповнень тексту Коаліційної угоди.

«Відповідно до робочої групи вже у четвер, коли відбудеться наступне засідання, долучаться і представники від Радикальної партії», – додав Ковальчук.