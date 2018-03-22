Савченко заявила, що її в армії сексуально домагався теперішній Герой України

За її словами, тоді він був у званні майора і служив начальником штабу військової частини, де Савченко проходила службу.

Народний депутат Надія Савченко заявила, що під час служби в армії зазнала сексуальних домагань з боку начальника штабу військової частини.

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Про це вона сказала під час засідання Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, передає Newsone. Вона розповіла, що це сталося, коли їй було 22 або 23 роки її сексуально домагався начальник штабу, який зараз є Героєм України.

"Коли я ще служила у Збройних силах. Мені було 22 або 23 роки. Мене сексуально домагався начальник штабу військової частини, де я проходила службу. Він зіпсував дуже багато дівчат. І це факт нашої армії", - зазначила вона.

При цьому Савченко додала, "що найсмішніше? Зараз цей начальник штабу є Героєм України".

"Коли цей начальник домагався мене, тоді він був у званні майора, мені один прапорщик підійшов і сказав: "Надя, а пожартуй з ними. Напиши на себе "маляву", що ти агент СБУ. Їх дуже бояться". Я поїхала до Києва. На друкарській машинці, може бути десь ще зберігся цей артефакт, надрукувала на себе заяву, що у вашому батальйоні є підсадна качка, яка є коханкою начальника СБУ, будьте пильні. Відправила від аноніма. Воно прийшло з Києва. Ви б побачили як мене почало боятися моє командування. Тоді я зрозуміла, яка слабка наша армія", - розповіла вона.