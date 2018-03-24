СБУ з початку російської агресії затримала понад 590 причетних до терористичної діяльності осіб

Президнт Петро Порошенко зазначив, що минулого року співробітники Служби безпеки України запобігли вчиненню десятків терористичних актів і диверсій.

Президент Петро Порошенко заявляє, що з початку російської агресії співробітники Служби безпеки України затримали 591 причетну до терористичної діяльності особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, що проходять на полігоні спецпідрозділу "Альфа" СБУ в Київській області.

"Внесок СБУ у проведення АТО важко недооцінити, як втім і важко недооцінити вашу боротьбу з російським агресором. На вашому рахунку сотні викритих інформаторів, сотні затриманих бойовиків, десятки локалізованих диверсій і попереджених терактів. Лише в минулому році десятки і десятки терористичних актів і диверсій були зупинені Службою безпеки України", - наголосив президент.

Читайте такожВласна спецоперація: Савченко підтвердила, що купувала зброю у бойовиків

"Підрозділами центру спецоперацій "Альфа" в районі проведення АТО здійснено понад 7 тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, в тому числі із недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп вглиб країни. СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності, збору розвідувальної інформації, сприяння бойовикам і сприяння російським окупантам", - наголосив Порошенко.

"Викрито та притягнуто до відповідальності десятки сепаратистів - тих, хто зазіхав на цілісність нашої країни, брав участь у незаконному так званому «референдумі», розхитував ситуацію на Донбасі, в Харкові, Одесі, Дніпрі, в Києві та інших містах України", - сказав Порошенко.