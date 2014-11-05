Демаркаційну лінію на Донбасі узгодити не вдалося - ОБСЄ

Як передає кореспонденту УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Я не маю повної інформації щодо цієї лінії. Але що очевидно для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що у сторін конфлікту немає згоди вздовж 480 км лінії», - зазначив він.

Хуг додав, що спостерігачі місії зазначають, що сторони конфлікту не можуть дійти згоди з приводу проходження лінії в районі населених пунктів Маріуполь, Донецьк, Дебальцеве та північній частині Щастя.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

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Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всієї російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

28 жовтня речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що роботи за участю спостерігачів ОБСЄ, українських і російських офіцерів щодо встановлення лінії розмежування на окремих територіях в зоні АТО неможливі через постійні обстріли терористами.