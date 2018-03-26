"Як ви переплутали стюардесу з льотчицею?": Москаль розповів про "п’яні подвиги" Савченко (відео)

Москаль впевнений, що Савченко повернулася в Україну вже повністю або завербована, або зазомбована, а Росія випустила її спеціально, як диверсанта.

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль висловив свою позицію щодо ситуації із Надією Савченко.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Люди добрі, вона фактично дезертирувала, менше двох літрів водки не випивала в день! З її вини загинули 15 людей. П’яна впала з бронетранспортера, її забрали бойовики російські... До вас, журналістів, питання: як ви переплутали стюардесу з льотчицею?", - сказав Москаль.

Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес щодо Савченко.

"Ви бачили, щоб по Сущенку щось показували на російському телебаченні? Чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу "ефесбешників", адвокатів під прикриттям?",- зазначив губернатор.

Москаль впевнений, що Савченко прийшла вже повністю або завербована або зазомбована, а Росія випустила її спеціально, як диверсанта.

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"Чому її так довго не відпускали? Поки не довели її до кондиції, коли вона вже зазомбована, не виключено, що завербована. Я не можу це доказати, ніхто не може. Але всі її дії доказують, що людина прийшла внести деструктив в і так деструктивно працюючий парламент", - каже Москаль.

Москаль також відповів на питання, чи реально Савченко хотіла підірвати Верховну Раду, як стверджують в прокуратурі.

"Коли я перший раз слухав Луценка, дуже іронічно, критично до того відносився. Так, в парламенті велика люстра. Я сам колись казав: щоб покінчити з цим парламентом, не треба його достроково розпускати. Достатньо обрізати кінці цієї люстри і парламенту не буде. Вона накриє всіх, крім папараці. Можливо, такий сценарій був лише в голові Савченко. Вона просто це розказувала, а її записували – така особа обов’язково мусила бути в полі зору контррозвідки", - сказав губернатор.

При цьому Москаль не виключає, що Савченко "могла наробити дурниць".

"Вона сама на камери сказала, що не бачить іншого шляху, крім військового перевороту. Те, що людина хвора на голову, – це питання не до мене. Я про це говорив ще до виборів", - підсумував він.