В уряді відреагували на інформацію про намір Путіна погодитися на міжнародну адміністрацію на Донбасі

В уряді переконані, що така пропозиція Кремля ґрунтується на «якихось фантастичних намірах і принципах».

Віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала «маніпуляцією» інформацію про готовність президента РФ Володимира Путіна погодитися на запровадження тимчасової міжнародної адміністрації на Донбасі за сценарієм Боснії чи Косова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу «Актуальні виклики імплементації Угоди про асоціацію. Перебіг виконання плану заходів на 2018 рік».

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«Я вважаю, що в нас є велика кількість червоних ліній, які ні в якому разі не можемо собі дозволити перейти», - сказала віце-прем'єр.

«І я повірю в щирість намірів Путіна як-небудь реально рухатися до мирного врегулювання на Донбасі тільки тоді, якщо ми перестанемо бачити всі ці маніпуляції, які відбуваються то із введенням миротворців на якихось абсолютно фантастичних умовах Кремля, чи-то тепер з тимчасовою адміністрацією. Знову ж таки, переконана, що абсолютно на фантастичних якихось намірах і принципах, які Кремль буде пропонувати», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

«Це неможливо. Тому треба сідати і використовувати будь-яку можливість діалогу, але разом з тим не переходячи жодних тих червоних ліній, які в нас існують», - наголосила урядовець.

Як повідомляв УНІАН, у виданні The Time російський журналіст Михайло Зигар заявив, що президент Російської Федерації Путін може погодитися на введення тимчасової міжнародної адміністрації на окуповану частину Донбасу за сценарієм Боснії чи Косова. При цьому, за його словами, російський лідер не готовий йти на поступки в питанні окупованого Криму.