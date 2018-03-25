Путін може погодитись на введення міжнародної адміністрації на Донбас – Time

В той же час, російський президент не готовий робити жодних поступок у питанні деокупації Криму.

Протягом свого нового сроку на посаді президента РФ Володимир Путін буде готовий вирішити проблему Донбасу шляхом введення на окуповані території тимчасової міжнародної адміністрації, за сценарієм Косово чи Боснії та Герцеговини.

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Про це йдеться у матеріалі російського журналіста Михайла Зигаря для видання Time. Автор, посилаючись на джерела, в той же час зазначає, що Путін не буде готовий йти на поступки у питанні Криму. Анексію півострову він вважає «справедливою», і заявляє про це міжнародним партнерам, коли чує від них питання про Крим.

Як відомо, у Боснії та Герцеговині Міжнародна адміністрація була розгорнута задля підтримання стабільності в регіоні після війни у Югославії. Від початку адміністрація спиралася на сили НАТО, а згодом – на миротворчий контингент під проводом ЄС.

Як повідомлялось, американський журнал Time розмістив на обкладинці нового номера президента Росії Володимира Путіна в образі "царя". Номер з'явиться у продажу 2 квітня.