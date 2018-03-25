Путін може погодитись на введення міжнародної адміністрації на Донбас – Time

11:29, 25 березня 2018
Політика
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Путін може піти на поступки у питанні Донбасу / dn.vgorode.ua

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Про це йдеться у матеріалі російського журналіста Михайла Зигаря для видання Time. Автор, посилаючись на джерела, в той же час зазначає, що Путін не буде готовий йти на поступки у питанні Криму. Анексію півострову він вважає «справедливою», і заявляє про це міжнародним партнерам, коли чує від них питання про Крим.

Як відомо, у Боснії та Герцеговині Міжнародна адміністрація була розгорнута задля підтримання стабільності в регіоні після війни у Югославії. Від початку адміністрація спиралася на сили НАТО, а згодом – на миротворчий контингент під проводом ЄС.

Як повідомлялось, американський журнал Time розмістив на обкладинці нового номера президента Росії Володимира Путіна в образі "царя". Номер з'явиться у продажу 2 квітня.

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Теги: #Донбас#Путін#миротворці