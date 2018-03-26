Тимчасова міжнародна адміністрація на Донбасі: заступник Клімкіна назвав спекуляцією інформацію про намір Путіна

У Міністерстві закордонних справ вважають, що такі ініціативи треба обговорювати в рамках мінського і нормандського форматів.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав інформацію про готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна погодитися на запровадження тимчасової міжнародної адміністрації на Донбасі за сценарієм Боснії чи Косова спекуляцією.

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Про це дипломат сказав журналістам, відповідаючи на питання УНІАН.

"Я думаю, це поки що спекуляції. Ми повинні побачити все на папері, обговорити це з міжнародними партнерами, в тому числі і з учасниками переговорного процесу в рамках Мінського процесу і Норманді, і за участі американської сторони, і тоді ми будемо бачити, що з цього може вийти", - сказав Боднар.

Він вважає, що говорити про такі ініціативи завчасно.

Як повідомляв УНІАН, у виданні The Time російський журналіст Михайло Зигар заявив, що президент Російської Федерації Путін може погодитися на введення тимчасової міжнародної адміністрації на окуповану частину Донбасу за сценарієм Боснії чи Косова. При цьому, за його словами, російський лідер не готовий йти на поступки в питанні окупованого Криму.