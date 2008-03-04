Нафтогаз заявляє, що може почати відбирати газ у Європи

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що у разі подальшого обмеження постачання газу в Україну збоку "Газпрому", компанія змушена буде "вдатися до адекватних та асиметричних дій для захисту інтересів власних споживачів".

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу" з приводу обмеження постачання газу в Україну.

У компанії вважають, що таке обмеження суперечить головному принципу технічних умов взаємовідносин між "Газпромом" та "Нафтогазом" у газовій сфері – "забезпечення з боку НАК "Нафтогаз України" безперебійного та безаварійного транзиту російського газу європейським споживачам, за умови забезпечення газового балансу України".

"У такий спосіб ВАТ "Газпром" намагається змусити Україну вдатися до дій, що суперечать положенням Європейської енергетичної хартії", - йдеться у заяві.

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що може гарантувати безперебійний транзит європейським споживачам доти, "доки це не буде погрожувати енергетичній безпеці України".

"У випадку, якщо "Газпром" продовжить і далі грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи обсяги поставок середньоазійського газу в Україну, НАК "Нафтогаз України" залишає за собою право вдатися до адекватних та асиметричних дій для захисту інтересів власних споживачів", - сказано у заяві.

При цьому у "Нафтогазі" зазначають, що у встановлений термін надіслали на адресу ВАТ "Газпром" необхідні документи для врегулювання відносин у газовій сфері.

"Разом з тим, компанія не отримала реакції "Газпрому" на пропозиції щодо врегулювання відносин у газовій сфері. Навпаки, представники ВАТ "Газпром" вдалися до безпрецедентного психологічного тиску як безпосередньо на переговірників від НАК "Нафтогаз України", так й на Україну в цілому", - сказано у заяві.

"НАК "Нафтогаз України" вкотре наполягає на щонайшвидшому розблокуванні переговорного процесу щодо постачання ВАТ "Газпром" середньоазійського газу в Україну на взаємовигідних умовах та в дусі домовленостей президентів двох країн", - заявляють у компанії.

Українська правда