Курсант ФСБ попросив статус біженця в Україні

В ході спілкування виявилося, що громадянин РФ Удовиченко є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії.

Курсант Голіцинського прикордонного інституту ФСБ РФ Сергій Удовиченко попросив статус біженця в Україні на пункті пропуску «Гоптівка» в Харківській області.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

«Днями на пункт пропуску «Гоптівка», на в’їзд в Україну прибув громадянин РФ 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем», - зазначив він.

За словами Слободяна, під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного інституту ФСБ РФ.

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«В ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії. За його словами, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив виїхати до України», - зауважив Слободян.

На разі вирішується питання про надання громадянину РФ Удовиченку статусу біженця.

Раніше на Харківщині росіянин з обмороженими кінцівками незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця.