За минулий тиждень прокуратура викрила 24 факти хабарництва - речник ГПУ

За минулий тиждень було повернено державі та територіальним громадам майна та коштів на суму майже 16 млн. грн.

У період з 21 по 27 березня органами прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами держави було викрито 24 факти одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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"Рекордна кількість зафіксованих корупційних злочинів за останній тиждень свідчить про ризиковану та бездумну хоробрість наших громадян, які сподіваються, що покарання їх мине. Серед затриманих хабарників – медики, архітектори, підприємці, військовослужбовці, поліцейські, юрист, чиновники органів місцевого самоврядування, державних установ, освітяни, прикордонник і навіть голова гаражного кооперативу. Розмір хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливався у межах - від 2800 грн. до 800 тис. грн", - зазначив Лисенко.

Як повідомив речник ГПУ, за тиждень було повернено державі та територіальним громадам майна та коштів на суму майже 16 млн. грн.

"На підтримку позиції прокуратури в судах були ухвалені та виконані рішення щодо повернення заборгованості за орендну плату, Пенсійному фонду, у сфері інноваційного кредитування та освіти. Судові інстанції вже ухвалили рішення щодо їх законного статусу завдяки наполегливості представників прокуратури", - зазначив він.

Окрім того, за словами Лисенка, за останній тиждень із незаконного використання було повернуто у власність держави та територіальних громад 1440 га земель загальною вартістю понад 2,9 млн грн. Серед них - землі державної та комунальної власності, оборони, лісового фонду, сільськогосподарського призначення та прибережної захисної смуги.