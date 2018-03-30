Радники Трампа декілька місяців вмовляли його схвалити рішення щодо Javelin для України – ЗМІ

Дональд Трамп заборонив американським посадовцям публічно говорити про схвалення ним продажу Україні комплексів Javelin.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заборонив публічно говорити американським посадовцям про схвалення ним продажу Україні протиракетних комплексів Javelin та ракет до них.

Про це повідомляє сайт телеканалу NBC News.

Декілька високопосадовців з адміністрації Трампа повідомили, що радникам з національної безпеки знадобилося декілька місяців, щоб переконати президента США поставити підпис під планом, який передбачає продаж нового американського озброєння Україні.

"Але, коли президент нарешті дозволив важливу зміну в стратегічній поведінці, він сказав своїм радникам публічно не розповідати про його рішення", - повідомили посадовці.

"Роблячи це, аргументував Трамп, можна занепокоїти російського президента Володимира Путіна", - стверджують посадовці.

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"Він не хоче, щоби ми порушували це питання. Це не те, про що він хоче говорити", - повідомив один посадовець з Білого дому.

Водночас, офіційно у Білому домі відмовились говорити про це.

Разом з тим, посадовці зазначили, що колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон, який 31 березня офіційно залишає посаду, очолював зусилля з метою переконати Трампа схвалити нове озброєння для України.

"План, проти якого виступала Росія, включає продаж виготовлених в США протитанкових ракетних комплексів Javelin, які Київ декілька років просив у Вашингтона. Президент Барак Обама неодноразово відмовлявся схвалити запит України через побоювання, що це загострить напруженість у відносинах США з Росією", - повідомляє телеканал.

Посадовці повідомили, що Тіллерсон запланував зустріч з Трампом для обговорення плану незабаром після того, як команда з національної безпеки схвалила його минулого літа, і він порушував це питання під час постійних зустрічей впродовж наступних декількох місяців.

Також посадовці повідомили, оскільки після того, як цей план був переданий Трампу на підпис, "президент США висловлював занепокоєння, що це загострить напруженість з Росією та призведе до більш ширшого конфлікту".

"Вони сказали, що він також бачив Україну як проблему для Європи та задавався питанням чому він повинен був з цим щось робити. І він наполягав, щоби Україна купувала озброєння в США, а не отримувала його безкоштовно... перед підписанням плану у грудні", - повідомили посадовці

"Тіллерсон просто вмовив його", - повідомив посадовець Білого дому.

При цьому, як посадовці відзначили, подвійне ставлення Трампа не зникло.

"В одному випадку пізніше, Трамп скаржився своєму раднику з національної безпеки Герберту Макмастеру, що його рішення може дійсно загострити ситуацію в Україні до війни. Макмастер, якого нещодавно відсторонили від посади, відреагував, кажучи президенту, що там вже відбувається війна, на що Трамп відповів, що США не беруть у ній участі", - повідомив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.