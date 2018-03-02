"Це зупинить маніакальні амбіції російського агресора": Порошенко прокоментував поставки Javelin в Україну

Порошенко подякував Трампу та всій команді підтримки України за «важливе історичне рішення».

Президент України Петро Порошенко подякував США за рішення надати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ракети до них та заявив, що ця зброя стане додатковим стримуючим аргументом проти російської агресії на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Надихаюча новина із США - Україна отримає те, про що давно говорили, але не підтверджували - «Джавеліни»! Згідно з моїми домовленостями з американським керівництвом та завдяки двопартійній підтримці Конгресу це стає реальністю», - наголосив президент.

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За його словами, фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито. «Ця зброя в руках українських військових стане додатковим стримуючим аргументом проти російської агресії на Донбасі», - заявив глава держави.

Порошенко подякував президенту США Дональду Трампу та всій команді підтримки України за «важливе історичне рішення». «Лише єдністю і солідарністю можна зупинити російського агресора та вберегти Вільний Світ від його маніакальних амбіцій», - резюмував президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко поінформував, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не лише Javelin.

Сьогодні, 2 березня, Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

Сьогодні, 2 березня, Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.