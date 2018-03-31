Тимошенко показала, скільки заробила у минулому році

Зарплата Тимошенко в 2017 році за основним місцем роботи становила 225 тисяч 490 гривень.

Лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала 560 тисяч гривень доходів за 2017 рік, з яких заробітна плата за основним місцем роботи - Управління справами апарату Верховної Ради – становила 225 тисяч 490 гривень.

Читайте такожПарубій задекларував майже 290 тисяч заробітної плати за 2017 рік

Відповідна інформація вказана в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, 252 тисяч 825 гривень Тимошенко отримала за виконання депутатських повноважень. 81 тисячу 711 гривень - за відсотками від вкладів в «Ощадбанку». На банківському рахунку у Тимошенко - майже 615 тисяч гривень. Готівкою вона має 290 тисяч.

Зазначається, що її чоловік Олександр Тимошенко має доходи від підприємницької діяльності в сумі 3 мільйонів 374 тисяч 731 гривень. Також він має іноземний дохід у розмірі 244 тисяч 948 гривень.

Крім того, Юлія Тимошенко задекларувала ювелірні вироби: сережки, підвіски, каблучки.

Транспортні засоби та корпоративні права, згідно з декларацією, у політика відсутні. Власної нерухомості у неї також немає.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік прем'єр Володимир Гройсман заробив більше, ніж президент Петро Порошенко.