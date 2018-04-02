САП передала до суду обвинувачення у справі скандальної глави Держаудиту Гаврилової

Керівнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 30 березня направили до суду складений детективами Національного антикорупційного бюро України обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Керівнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України).

"За версією детективів, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015–2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн. Законність підстав набуття власності не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця", - йдеться в повідомленні.

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Також, на переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали року за власними напрацюваннями у січні 2017 року та завершили 3 березня 2018 року. Після цього впродовж місяця підозрювана та її адвокати ознайомлювалися з матеріалами слідства.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій у незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних. Крім того, під час обшуку у Гаврилової знайшли золоті зливки. Посадовець заявила, що ці зливки їй подарували родичі. Також прокурор заявляв, що слідчі перевірять обставини придбання нею квартири.

25 січня Солом'янський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори просили суд обрати Гавриловій запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн 816 грн.

29 січня Солом'янський райсуд відмовився відсторонити Гаврилову від посади голови Держаудитслужби.

1 березня Апеляційний суд Києва залишив Гаврилову на посаді, частково задовольнивши скаргу САП.