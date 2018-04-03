Парубій доручив комітету ВР терміново надати висновки щодо скасування е-декларування для активістів

Народний депутат Олена Сотник (фракція “Самопоміч”) заявила, що влада продовжує “знущатися над громадським сектором”.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив провести екстрене засідання парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції для надання висновків щодо законопроектів, які стосуються е-декларування для громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Парубій нагадав, що, відповідно до Регламенту ВР, для розгляду законопроектів необхідні висновки комітету.

Коли Парубій запитував, чи збирався комітет і чи є відповідні висновки, народний депутат України Дмитро Добродомов, який є членом цього комітету, жестами рук показав, що рішень немає.

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Парубій запропонував, щоб засідання комітету відбулося навіть в сесійній залі, оскільки для парламенту важливе будь-яке рішення з цього питання, щоб була змога розглянути відповідні законопроекти.

Разом з тим з трибуни парламенту народний депутат Олена Сотник (фракція “Самопоміч”) заявила, що влада продовжує “знущатися над громадським сектором”.

За її словами, сьогодні комітет не зібрався, а перший заступник голови комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрій Савчук (фракція “Народний фронт”), який виконує обов'язки голови комітету, взагалі не прийшов на засідання.

Своєю чергою голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що фракція РП не голосуватиме за скасування електронного декларування для громадських активістів.

Раніше лідер фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко заявив, що його фракція також не голосуватиме за скасування електронного декларування для громадських активістів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Сьогодні ВР планує включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо скасування електронного декларування для антикорупціонерів.

Заплановане на 9.00 засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції не відбулося через відсутність кворуму.