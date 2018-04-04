ЗМІ оприлюднили подробиці кількох епізодів втручання Холодницького у розслідування справ

В описаних епізодах, вважають у НАБУ, Холодницький допустив неналежне виконання своїх службових обов'язків та вчинив дії, що порочать звання прокурора й викликають сумнів у його об'єктивності, неупередженості, незалежності.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький втручався у справи щодо народного депутата Георгія Логвинського, Олега Бахматюка, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та щодо помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Про це йдеться у тексті скарги голови НАБУ Артема Ситника, яка 30 березня надійшла до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії генпрокуратури, пише Громадське.

Зокрема, Ситник просить звільнити Холодницького на підставі наступних звинувачень: невиконання та неналежне виконання службових обов'язків; розголошення таємниці слідства; учинення дій, що порочать звання прокурора й можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, в чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів.

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Зокрема, пише "Громадське", НАБУ розслідує справу щодо Олександра Богачова - помічника-консультанта лідера "Радикальної Партії Олега Ляшка". За версією слідства, він намагався дати хабар виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун у вигляді квартири.

1 березня, йдеться у скарзі Ситника, Холодницький у себе в кабінеті зустрівся із заступником директора компанії "Акварелі Девелопмент Холдінг" Сергієм Кафтею.

Під час зустрічі Холодницький нібито попередив Сергія Кафтю про можливі обшуки, а також розповів подробиці кримінальної справи, підбуривши до дачі завідомо неправдивих свідчень. Крім того, йдеться у скарзі, керівник САП проінструктував Кафтю, що саме він має говорити на допиті. Допит мав проводити процесуальний керівник у цьому провадженні Роман Симків. Відтак Холодницький викликав до себе Симківа "та надав йому вказівку допитати Кафтю як свідка у кримінальному провадженні".

На допиті, вважають у НАБУ, Кафтя діяв згідно з інструкцією Холодницького, приховавши той факт, що міський голова Вишневого Ілля Діков вимагав від нього нерухомість. У НАБУ вважають, що дії Холодницького "унеможливили здійснення досудового розслідування належним чином і позбавили детективів вагомих доказів".

За п'ять днів Кафтю допитали в НАБУ. Після цього він знову прийшов до Холодницького й розповів про допит, ідеться у скарзі.

Холодницький викликав Симківа та, "вживаючи численні нецензурні вирази та принижуючи підлеглого", сказав йому, що Кафтя - його "друг" і що того дня його допитували без відома Холодницького в НАБУ.

Також Холодницький дізнався, що детектив НАБУ без його відома погодив у САП чотири клопотання про обшуки в офісі "Акварелі Девелопмент Холдінг".

Холодницький поговорив із Кривенком, і той пообіцяв, що вранці зателефонує заступникові голови Солом'янського суду Києва Тарасу Оксюті, щоби той відмовив детективам НАБУ в проведенні обшуків у компанії "Акварелі Девелопмент Холдінг".

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Також, детективи НАБУ розслідують три кримінальні справи, в яких фігурує народний депутат від фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський.

Згідно зі скаргою, 9 лютого Логвинський прийшов до кабінету Холодницького й запитав, що той збирається робити із цими кримінальними справами. Холодницький відповів, що "повністю контролює ситуацію" і завчасно повідомить Логвинського, коли детективи проводитимуть слідчі дії.

Приблизно за годину після зустрічі Холодницький викликав старшого прокурора Сергія Козачину, який розслідує ці провадження. Козачина сказав, що збирається оголошувати підозру Логвинському у вчиненні корупційних злочинів. Холодницький на це відповів, що у справі "присутній політичний момент", оскільки Логвинського підтримують нардепи Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, а також увесь склад Європейського суду з прав людини, суддею якого вже 8 років є дружина Логвинського. У цій розмові, йдеться у скарзі, Холодницький розповідав про авторитет Логвинського в Парламентській асамблеї ради Європи. Тож, Холодницький заявив, що "не хоче з ними сваритися".

Насамкінець, зазначено у скарзі, Холодницький запитав у Козачини, коли у провадженні щодо Логвинського мають завершитися розшукові дії й зазначив, що справи потрібно або відкласти на невизначений строк, або закрити взагалі.

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НАБУ розслідує дві кримінальні справи, в яких фігурує бізнесмен і власник агрохолдинку UkrLandFarming Олег Бахматюк.

5 березня в кабінеті Холодницького з'явився Сергій Козачина, який також є процесуальним керівником у справах Бахматюка, йдеться у скарзі. У розмові Холодницький нібито сказав прокуророві, що дізнався зі ЗМІ про наміри Бахматюка провести акції протесту під будівлею Антикорупційної прокуратури, та поцікавився, на якій стадії розслідування справ проти нього.

Потім Холодницький нібито запитав у свого заступника Володимира Кривенка, чи причетний ще хтось у САП до розслідування справ Бахматюка, крім Козачини. Заступник доповів, що ними займається також начальник другого відділу Максим Кравченко.

Відтак Холодницький викликав Кравченка й сказав, щоб той провів нараду слідчих і прокурорів, за результатами якої справи Бахматюка мали б передати до іншого правоохоронного органу, пояснюється в документі. Того дня Холодницький ще кілька разів намагався переконати Кравченка, щоб прокурори припинили розслідування у справах Бахматюка.

Наступного дня, за версією НАБУ, прокурори й детективи в цій справі зібралися на нараду і вирішили продовжити розслідування щодо Бахматюка. Однак 7 березня Холодницький своєю постановою забрав справи Бахматюка з Антикорупційної прокуратури, передавши їх до слідчих Національної поліції, пояснюється в скарзі.

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Починаючи від жовтня 2017 року, детективи НАБУ розслідують кримінальну справу, в якій фігурує екс-голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак. Ідеться про справу щодо "незадекларованої автівки" Корчак.

За версією НАБУ, 20 лютого начальнику управління процесуального керівництва САП Андрію Довганю надіслали на підпис документ про тимчасовий доступ до речей і документів Наталії Корчак.

Наступного дня Довгань нібито прийшов у кабінет до Холодницького й попросив Антикорупційного прокурора підписати цей документ. Як ідеться у скарзі, Холодницький "у грубій формі відмовився", оскільки "не вбачав доцільності" його підписувати.

Також, згідно з матеріалами скарги, 16 лютого Холодницький зустрівся з керівником правозахисної організації Transparency International Ярославом Юрчишиним і розповів секретні відомості у справі Корчак, таким чином розголосивши таємницю слідства. Під кінець розмови Холодницький нібито заявив, що не збирається арештовувати Наталію Корчак, мовляв, "це зашкодить усім".

Детективи НАБУ від листопада 2016 року розслідують справу, де фігурує міський голова Одеси Геннадій Труханов. 7 лютого Холодницький викликав до кабінету свого заступника Володимира Кривенка. Під час розмови Холодницький нібито наказав Кривенку не проводити активні слідчі дії щодо певних фігурантів цієї справи.

В описаних епізодах, вважають у НАБУ, Холодницький допустив неналежне виконання своїх службових обов'язків, розголошення свідку відомостей досудового розслідування та вчинив дії, що порочать звання прокурора й викликають сумнів у його об'єктивності, неупередженості, незалежності, та грубо порушив правила прокурорської етики.

"Я готовий до дослідження всіх звинувачень, які лунатимуть на мою адресу з боку директора НАБУ і генпрокурора, на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Я готовий відстоювати свою позицію, але вимагаю, щоб усе було досліджено в комплексі, і щоб були досліджені усі слова, а також усі дії, які послідували потім. Не будемо ховатися, не будемо хворіти. Прийдемо на засідання й надамо всі пояснення, яких вимагатиме комісія", - заявив Холодницький у коментарі "Громадському" стосовно викладених вище фактів.