Радник Авакова: Нашивку будь-якого батальйону можна купити на ринку за 20 гривень

Про це в студії Громадського сказав радник міністра МВС Антон Геращенко, коментуючи доцільність існування добровольчих батальйонів.

«Ми створювали ці загони в квітні – травні, коли ми не знали, що в бойовиків будуть танки й «Гради». Вони почали з’являтися у другій половині липня, коли ми більше стисли кільце навколо Слов’янська. До цього завданням таких загонів було після звільнення населених пунктів від терористів наводити там лад замість тієї міліції, яка була корумпована або перейшла на бік супротивника», - пояснив він.

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За його словами, велика проблема наразі в тому, що далеко не всі з нашивками добровольчих батальйонів дійсно до них належать.

«У нас дуже велика проблема в тому, що багато людей, які не були на війні, наліплюють собі нашивки, які коштують на ринку 20 гривень. Ми затримали чоловіка, який пограбував дівчину, забрав у неї машину. В нього були нашивки «Айдару», хоча в «Айдарі» він ніколи не був. Все зараз продається: «Азов», «Айдар», «Донбас», «Укроп»… Чорний ринок працює», - зазначив Геращенко.