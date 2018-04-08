Клімкін: використання хімічної зброї у Сирії - ще один злочин проти людяності

Глава МЗС України наголосив, що за хімічну атаку в Сирії мають відповісти ті, хто її влаштував, і ті, хто їх підтримує.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що використання хімічної зброї у сирійському місті Дума є ще одним злочином проти людяності.

Про це міністр написав у Twitter.

«Якщо інформація щодо хімічної атаки в Сирії підтвердиться, це є черговим злочином проти людяності. За нього мають понести відповідальність і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує. Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї в Сирії стане таким самим вето як по MH17», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня у місті Дума повідомили одразу кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

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За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, а ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто почався масштабний наступ за підтримки авіації і артилерії.