Ватажок бойовиків "ДНР" Губарєв повернувся в Донецьк - ЗМІ

Одного з терористичних лідерів Павла Губарєва виписали з лікарні, він прибув у Донецьк. Про це ТАСС повідомив його представник.

"Його виписали з лікарні, він прибув у Донецьк і почуває себе нормально. Найближчим часом він розповість про свої плани на подальше життя", - зазначив співрозмовник агентства.

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У середині жовтня невідомі обстріляли автомобіль, в якому знаходився Губарєв. Після обстрілу автомобіль врізався в стовп. Потерпілого в непритомному стані було доставлено в одну з лікарень Ростова-на-Дону. Як тоді зазначала дружина Губарєва Катерина, вогнепальних поранень у потерпілого немає, травми були отримані при зіткненні машини зі стовпом.

Нагадаємо, колишній член неонацистського руху РНЕ Павло Губарєв оголосив себе "народним губернатором" Донецької області на початковій стадії російської операції з дестабілізації Донбасу.