Туреччина готова надати свою територію для Курултаю кримськотатарського народу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляє, що Туреччина розглядає можливість організації проведення засідання курултаю (національного з'їзду) кримських татар за межами Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це турецький міністр сьогодні сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Турецький міністр наголосив, що меджліс кримськотатарського народу перебуває під постійним тиском, а також інколи зазнає певних агресивних дій.
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Разом з тим він відзначив, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров не мають можливості особисто відвідувати Крим.
“Вчора ввечері ми розглянули разом з паном Джемілєвим і іншими очільниками меджлісу питання, яке стосується проведення курултаю чи в Туреччині, чи в іншому місці”, - сказав Чавушоглу.
У цьому зв'язку він додав, що були розглянуті позитивні і негативні сторони проведення курултаю в тому чи іншому місці.
“Перемовини тривають, коли буде прийнято відповідне рішення, воно буде офіційно повідомлено”, - додав він.
Крім того, він підкреслив, хоч би яке рішення буде прийнято, Туреччина залишатиметься на тих позиціях, щоб надавати підтримку кримським татарам.