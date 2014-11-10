Туреччина готова надати свою територію для Курултаю кримськотатарського народу

Як передає кореспондент УНІАН, про це турецький міністр сьогодні сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Турецький міністр наголосив, що меджліс кримськотатарського народу перебуває під постійним тиском, а також інколи зазнає певних агресивних дій.

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Разом з тим він відзначив, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова меджлісу Рефат Чубаров не мають можливості особисто відвідувати Крим.

“Вчора ввечері ми розглянули разом з паном Джемілєвим і іншими очільниками меджлісу питання, яке стосується проведення курултаю чи в Туреччині, чи в іншому місці”, - сказав Чавушоглу.

У цьому зв'язку він додав, що були розглянуті позитивні і негативні сторони проведення курултаю в тому чи іншому місці.

“Перемовини тривають, коли буде прийнято відповідне рішення, воно буде офіційно повідомлено”, - додав він.

Крім того, він підкреслив, хоч би яке рішення буде прийнято, Туреччина залишатиметься на тих позиціях, щоб надавати підтримку кримським татарам.