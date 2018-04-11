У Кремлі відреагували на можливу зустріч лідерів "нормандського формату" без Путіна

На питання, чи прикро Росії, що її не запросили на такий саміт, Пєсков сказав, що потрібно спочатку дочекатися цього саміту.

Справжній "нормандський формат" передбачає участь у ньому Росії, але необхідно також подивитися, як на долю Донбасу може вплинути можлива зустріч Німеччини, Франції та України щодо ситуації на Донбасі.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА "Новости".

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"Тут можна тільки дивитися, як вони можуть вплинути і чи можуть вони вплинути на долю Донбасу", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, як у Кремлі ставляться до можливого проведення таких переговорів і як вони можуть вплинути на долю Донбасу.

На питання, чи прикро Росії, що її не запросили на такий саміт, Пєсков сказав, що потрібно спочатку дочекатися цього саміту.

"Давайте дочекаємося, якщо такий саміт буде. Напевно існують якісь питання, які країни воліють обговорювати у форматі трьох, але справжній "нормандський формат", він, як відомо, передбачає участь Росії", - сказав прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила проведення тристоронньої зустрічі лідерів Німеччини, Франції та України в Аахені у травні.

"Але це, звичайно, не буде "нормандський формат" у зв'язку з тим, що "нормандський формат" стосується чотирьох, а російського президента не буде в Аахені, але ми обміняємося втрьох думками щодо подальших кроків, які будуть зроблені, але це не можна назвати "нормандським форматом", - сказала Меркель.