Росія заявила, що відправить на Донбас сьомий "гуманітарний конвой" до кінця тижня

МНС Росії планує сформувати чергову колону з так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу до кінця поточного тижня.

Про це заступник глави МНС РФ Володимир Степанов, повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо спільно з федеральними органами виконавчої влади збір гуманітарної допомоги. Як тільки вона буде зібрана у необхідній кількості, ми відразу сформуємо колону. Швидше за все, до кінця цього тижня", - сказав він.

Нагадаємо, це вже сьома колона з так званої "гуманітарною допомогою" з Росії.

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Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направили в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією і проросійськими терористами, 13 вересня.

На наступний день прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» з 216 машин вже залишив територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.

МЗС України вимагає від Росії припинити провокації з так званими «гуманітарними конвоями».

Останній "гуманітарний конвой" також завіз різноманітне обладнання для облаштування полігону безпосередньо на окупованих територіях і тренажери для навчання бойовиків спеціальностям у різноманітних військових областях.