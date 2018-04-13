Порошенко закликав позбавити Росію права вето в Радбезі ООН

"ООН потребує негайного реформування: позбавити права вето країну агресора", - заявив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність реформування ООН і позбавлення Росії права вето в Радбезі. Про це Порошенко повідомив в ефірі українським телеканалам.

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«ООН потребує негайного реформування: позбавити права вето країну агресора. І друге питання - нам потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, в тому числі НАТО, в тому числі і ширше відкрити двері для України в цьому об'єднанні безпеки», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, РНБО наступного тижня розгляне санкції проти РФ, аналогічні американським.