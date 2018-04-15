Діти Асада відпочивали в окупованому Криму

Діти сирійського президента відпочивали у кримському таборі "Артек".

Сирійський президент Башар Асад на зустрічі з російськими парламентаріями розповів, що його діти в минулому році були в кримському таборі "Артек".

Про це повідомив журналістам координатор групи Держдуми зі зв'язків з парламентом Сирії, голова патріотичної платформи "Єдиної Росії" Дмитро Саблін, пише РИА Новости.

"Ми хотіли б у першу чергу зосередитися на партійній роботі з молоддю, організувати табори на кілька тижнів. Мої діти в минулому році були в "Артеку". Після цієї поїздки краще стали розуміти Росію. Днями розповіли мені, що скоро буде закінчено будівництво Кримського мосту", — передав Саблін слова президента Сирії.

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Нагадаємо, про те, що діти з Сирії відпочинуть в окупованому Криму Саблін повідомляв ще в травні минулого року, пише ФАН. Він уточнив, що мова йде про учнів школи-інтернату для дітей загиблих сирійських військових.

«Ці діти, як і діти з Донбасу, які приїдуть в «Артек» разом з російськими школярами, не з чуток знають, що таке війна», — сказав парламентарій.