СБУ викрила розвідувально-диверсійну групу у Рубіжному
11:02, 12 листопада 2014Політика
0 0
Співробітники СБУ викрили в Рубіжному Луганської області розвідувально-диверсійну групу.
Контррозвідка затримала двох бойовиків батальйону «Прізрак» / Фото УНИАН
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Контррозвідка затримала двох бойовиків батальйону «Прізрак», які прибули у місто, щоб вербувати місцевих жителів для вчинення терористичних актів у регіоні з використанням вибухівки та стрілецької зброї», - говориться в повідомленні.
Читайте такожГенштаб РФ готував у Львові серію масштабних терактів - СБУ
Крім того, Службою безпеки України у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії затримано чотирьох осіб, які за завданням керівництва розвідувально-диверсійних підрозділів терористичної організації ДНР коригували вогонь бойовиків та повідомляли їм про дислокацію і переміщення сил АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter