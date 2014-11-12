СБУ викрила розвідувально-диверсійну групу у Рубіжному

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Контррозвідка затримала двох бойовиків батальйону «Прізрак», які прибули у місто, щоб вербувати місцевих жителів для вчинення терористичних актів у регіоні з використанням вибухівки та стрілецької зброї», - говориться в повідомленні.

Читайте такожГенштаб РФ готував у Львові серію масштабних терактів - СБУ

Крім того, Службою безпеки України у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії затримано чотирьох осіб, які за завданням керівництва розвідувально-диверсійних підрозділів терористичної організації ДНР коригували вогонь бойовиків та повідомляли їм про дислокацію і переміщення сил АТО.