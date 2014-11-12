Розслідування кривавих події на Майдані: до України прибула делегація Гаазького трибуналу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, у складі делегації – офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Метою візиту є оцінка ситуації та обговорення інформації, яку 22 вересня 2014 року було надано Генеральною прокуратурою на підтвердження звинувачень щодо вищих посадових осіб України та притягнення їх кримінальної відповідальності у цьому Суді", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник відділу аналізу ситуацій Емерік Роже від імені прокурора МКС, мета місії – зрозуміти, чи підпадають під юрисдикцію суду ті злочини, які було скоєно в Україні під час акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Читайте такожГаазький трибунал почав розслідувати масові вбивства на МайданіУ свою чергу, генеральний прокурор України Віталій Ярема зазначив, що органи прокуратури і надалі вживатимуть усіх можливих заходів для забезпечення позитивного розгляду заяви України з боку Гаазького трибуналу.

Довідка. 25 лютого 2014 року Верховна Рада України звернулася до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності у цьому Суді вищих посадових осіб України щодо передбачених статтею 7 Римського статуту МКС злочинів проти людяності під час мирних акцій протестів громадян, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.