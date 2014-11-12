Бойовики атакували сили АТО під Авдіївкою та 4 рази обстріляли аеропорт Донецька - РНБО
14:19, 12 листопада 2014Політика
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Бойовики атакували опорний пункт сил Антитерористичної операції під Авдіївкою та 4 рази обстріляли аеропорт Донецька.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Наші бійці відбили атаку терористів на взводний опорний пункт, який розташовувався під Авдіївкою», - зазначив він.
«Протягом доби терористи чотири рази обстріляли аеропорт Донецька», - додав Лисенко.
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