Бойовики атакували сили АТО під Авдіївкою та 4 рази обстріляли аеропорт Донецька - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО назвала найгарячішою точкою в зоні АТО блокпост біля села Кримське

«Наші бійці відбили атаку терористів на взводний опорний пункт, який розташовувався під Авдіївкою», - зазначив він.

«Протягом доби терористи чотири рази обстріляли аеропорт Донецька», - додав Лисенко.