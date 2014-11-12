Бойовики атакували сили АТО під Авдіївкою та 4 рази обстріляли аеропорт Донецька - РНБО

14:19, 12 листопада 2014
Політика
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Бойовики атакували опорний пункт сил Антитерористичної операції під Авдіївкою та 4 рази обстріляли аеропорт Донецька.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Наші бійці відбили атаку терористів на взводний опорний пункт, який розташовувався під Авдіївкою», - зазначив він.

«Протягом доби терористи чотири рази обстріляли аеропорт Донецька», - додав Лисенко.

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