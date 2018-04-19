ВР розглядає постанову про підтримку ініціативи Порошенка щодо автокефалії церкви (відео)

Також орієнтовно о 10.30 у Верховній Раді планується виступ Петра Порошенка.

Сьогодні Верховна Рада України має розглянути проект постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним роботи парламенту передбачається розгляд питання про призначення суддів Конституційного суду України.

Крім того, депутати планують розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.

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Серед іншого, розглядатиметься низка питань стосовно аграрної політики.

Також сьогодні до Верховної Ради України має прибути президент Петро Порошенко.

Орієнтовно о 10.30 планується виступ президента у ВР.

Очевидно, візит президента буде пов’язаний з розглядом сьогодні народними депутатами проекту постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.