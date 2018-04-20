Журналіст розповів нові подробиці про авто "козака" Гаврилюка (відео)

Журналіст наголосив, що автомобіль, на якому їздить нардеп Гаврилюк, призначений для використання в зоні АТО.

Авто зі спеціальними номерними знаками, на якому помітили нардепа Михайла Гаврилюка, відомого як "козак" Гаврилюк, заборонений для експлуатації на дорогах загального користування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Василь Кручак, який раніше й повідомив про автомобіль депутата.

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"Отже, тепер що стосується його авто із зеленими номерами, то відповідно до офіційної відповіді Департаменту превентивної діяльності Національної поліції: "існують лише спеціальні інформаційні таблички зеленого кольору, які встановлюються на транспортні засоби, що використовуються спецпідрозділами міліції в зоні АТО. Такий транспорт був тимчасово ввезений на територію України, для використання в зоні АТО, у зв'язку з чим він не підлягає державній або відомчій реєстрації та як наслідок не може експлуатуватися на вулично-дорожній мережі загального користування", - написав Крутчак.

Як повідомляв УНІАН, раніше своїй сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак написав, що народний депутат Михайло Гаврилюк їздить на роботу на авто, яке мали передати в зону АТО.

Згодом Гаврилюк підтвердив, що дійсно користується автомобілем волонтерської організації. Нардеп пояснив, що на цьому авто волонтери збирають провізію для АТО, яку згодом переправляють бійцям вже вантажним транспортом. Він запевняє, що користується машиною тільки тоді, коли в ній немає нагальної необхідності.