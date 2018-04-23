Надання автокефалії українській церкві: Порошенко розповів, що окремі політики сподівалися на кровопролиття у Раді

По факту лише одна політична сила в парламенті виступила проти звернення про надання автокефалії православній церкві в Україні, тим самим виявившись «такою собі п’ятою колоною», сказав Порошенко.

Президент України Петро Порошенко заявив, що окремі політичні сили сподівалися, що під час голосування за звернення до вселенського патріарха про надання автокефалії православній церкві в Україні у ВР проллється кров. Про це Порошенко повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він відзначив, що факту лише одна політична сила в парламенті виступила проти звернення про надання автокефалії православній церкві в Україні, тим самим виявившись «такою собі п’ятою колоною».

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«Дуже важливо, що в залі парламенту, де я був присутній, при зверненні до парламенту щодо підтримки мого листа вселенському патріарху, парламенту вдалося зберегти спокій, незважаючи на провокації окремих політичних сил», зазначив Порошенко, додавши, що «дуже вони сподівалися на те, що в парламенті в той день і під час цього голосування проллється кров і це побачить увесь світ».

При цьому президент України подякував народним депутатам за «рішення, яке було виконано у такий спосіб про підтримку мого звернення до вселенського патріарха».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.