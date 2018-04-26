Молоді політики і децентралізація: Чому потрібно працювати з людьми на місцях

Старий політичний клас не готовий, а молодий ще не дозрів. Так можна описати стан справ в українському політикумі. Після «Революції гідності» український парламент наполовину оновився молодими депутатами, втім поки вони не проявили себе як одна команда. Вони розділені парламентськими партіями, і це - основна причина того, що ці політики слабо впливають на процеси. Саме тому якісних змін поки мало.

Соціологічні дослідження показують, що близько 64% українців бажають оновити чинний склад парламенту. Це означає, що вони не довіряють ані тим, хто має владу, ані тим, хто представляє опозицію. Тому слід очікувати змін. Вже за рік Україну чекають вибори до Верховної Ради. Для демократичних суспільств – це шанс на оновлення, адже саме вибори є констатацією того, була політика успішною чи ні.

Сьогодні в Україні триває масштабна реформа з децентралізації. Вона не може відбутися в один день – це довгий і виснажливий процес. Мова не йде про зміну тільки бюрократичного апарату, ми говоримо про філософію змін стосунків: держава-громадянин. Якщо раніше всі рішення приймалися централізовано в столиці, то тепер українці об’єднуються в територіальні громади і беруть відповідальність розвитку громад на себе. Це не просто, оскільки люди звикли, що за них хтось інший вирішує проблеми, натомість зараз в цей процес потрібно включатись самому.

Соціологічні дослідження показують, що близько 64% українців бажають оновити чинний склад парламенту. Це означає, що вони не довіряють ані тим, хто має владу, ані тим, хто представляє опозицію

В цьому світлі велику роль у формуванні влади після виборів матимуть ті партії, які вже зараз на місцях працюють з людьми. Факт таких симпатій демонструють вибори до об’єднаних територіальних громад.

А протистояти їм на виборах до парламенту можуть ті політичні сили, які не працюють з людьми в регіонах, а роблять акцент на ЗМІ. Адже не секрет, що телевізор відіграє важливу роль у формуванні електоральних симпатій. Близько 70% українців свій вибір формують завдяки телекартинці. Тому деякі партії велику частину коштів спрямовують на політичну рекламу.

На жаль, телевізор для пропаганди часто використовують популісти. Вони обіцяють швидкі рішення складних проблем, оскільки цьому «сприяє» соціальна та економічна криза – це для них благодатний ґрунт.

Україні ж важливо вже зараз формувати якісний політичний клас, який би значно підсилив реалізацію реформ та наблизив Україну до європейських стандартів.

Такі стандарти цілком досяжні, але є три ключових правила, за якими слід грати: якісна політика генерується якісною підготовкою кадрів через освіту. Далі - фундаментальні закони, Конституція, метою яких є формування України як правової держави. І третє – якісна адміністрація, іншими словами – керування. Не люди керують процесом, але інституції, які сформовані з професіоналів.

Україні ж важливо вже зараз формувати якісний політичний клас, який би значно підсилив реалізацію реформ та наблизив Україну до європейських стандартів

Найбільш проблемним з цих трьох аспектів є друге: спокуса змінити Конституцію «під себе» була в кожного президента України. Це штовхає депутатів змінювати закони під так звані «лобістські проекти», що вигідні фінансово-промисловим групам, інтереси яких представляють депутати.

Розімкнути це коло буде непросто, однак є надія, що сила місцевих громад, переважатиме диктат центру.

Тарас Семенюк