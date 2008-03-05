Президент Вірменії не заспокоїться, доки не покарає організаторів ”заворушень”

Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН заявляє, що всі винні в безпорядках у Єревані будуть покарані, передає ІА «Новини-Вірменія».

«Кожен має понести те покарання, яке заслужив своїми діями. Насамперед, мають бути покарані організатори, які своїми діями довели до того, що мітингуючі перетворилися на некерований натовп», - сказав Р.КОЧАРЯН.

За його словами, особливе ставлення буде до тих, хто використовував зброю і вибухові речовини.

Президент зазначив, що заклик поліції про добровільну здачу учасників безпорядків допоможе швидше відновити повну картину подій і надати суспільству вичерпну інформацію.

Окрім цього, Р.КОЧАРЯН зазначив, що не бачить необхідності в продовженні або в скороченні термінів надзвичайного стану в Єревані.

«Насамперед, до зняття НП треба бути впевненим у тому, що безпорядки не повторяться. Сьогодні такої впевненості немає, оскільки місцезнаходження організаторів безпорядків невідоме», - сказав він.

«Поки що в нас немає впевненості в тому, що такі інциденти не повторяться, і це може привести до додаткової загрози», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними правоохоронних органів Вірменії, внаслідок масових безпорядків у Єревані в ніч з 1 на 2 березня постраждали 165 чоловік, зокрема 117 поліцейських і співробітників внутрішніх військ, загинули 8 чоловік. Під час безпорядків було спалено 63 машини і розкрадено 7 магазинів.

Безпорядки спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, згідно з якими, перемогу здобув чинний прем`єр і лідер Республіканської партії Серж САРКІСЯН. Прихильники іншого фаворита виборчого процесу Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не погодилися з таким рішенням ЦВК. Після початку безпорядків влада Вірменії ввела в республіці надзвичайний стан.

З 1 березня указом Президента Вірменії в Єревані оголошено надзвичайний стан терміном на 20 днів.