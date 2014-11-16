У РНБО нічого не знають про вміст сьомого російського "гумконвою"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, вантажівки конвою заїхали на територію України близько 6-7 годин ранку.

«Враховуючи те, що російською стороною порушено вимоги українського та міжнародного законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги, а також те, що представники міжнародного комітету «Червоний хрест» не брали участі в переміщенні вантажу, український зведений підрозділ прикордонників і митників здійснив лише візуальне спостереження за проходженням конвою через державний кордон України без виконання покладених на нього контрольних функцій», - сказав Лисенко.

«Вміст вантажу та його призначення українській стороні не відомий», - підкреслив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, з 23 серпня український кордон перетнуло вже 7 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу".

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В українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує і це ще один із способів забезпечення бойовиків.

Крім того, спостерігались випадки вивезення цими конвоями обладнання українських заводів та вугілля із шахт з непідконтрольних державі територій Донбасу.