Регіонали думають, що піонери-активісти наперед знали, що буде

Причиною політичної кризи є небажання Тимошенко і Яценюка визнати протизаконними свої дії щодо втягування України в НАТО. Про це «ІМК» заявила член парламентської фракції ПР Олена Бондаренко, коментуючи причини тривалого політичного протистояння між більшістю і опозицією, повідомляє сайт Партії регіонів.

Ті, хто підписував «чолобитну до НАТО», чудово усвідомлювали, що це створить конфліктну ситуацію в країні, вважає Бондаренко. «Ці три політичні активісти-піонери (підписанти «листа трьох» - ред.) чудово розуміли, що ми це просто так не залишимо, і у будь-якому випадку блокування з цього питання відбулося би», - заявила регионалка.

За словами Бондаренко, причина кризи не «в Яценюку або у Верховній Раді, яка зараз веде політичні битви, а в уряді, у якого немає навіть політичної програми, і який не здатний впоратися з галопуючою інфляцією».

Проте, Бондаренко сказала, що розблокування ВР залежить від «зговірливості «НУ-НС» і БЮТ, і від усвідомлення своєї помилки щодо «листа трьох». Тобто, якщо фракції більшості проголосують за ту ухвалу, яку було запропоновано в результаті довгих переговорів». Очевидно, йдеться про проект ухвали, внесений Партією регіонів.