РФ прагне використати проведення Чемпіонату світу з футболу для відновлення своєї репутації - Порошенко

На переконання президента України, Чемпіонат світу з футболу 2018 року став геополітичним питанням.

Президент Петро Порошенко переконаний, що Росія прагне використати проведення фінальних матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 року задля відновлення своєї репутації на міжнародній арені.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус».

«Це – чистий інструмент пропаганди, аби хоч трохи відбілити заплямовану репутацію Росії. Це не має нічого спільного зі спортом. Це – питання геополітики», - сказав глава держави.

Порошенко також висловив думку, що «кожен повинен особисто вирішувати, чи їхати туди, чи ні».

Фінал Чемпіонату світу з футболу-2018 відбудеться в РФ з 14 червня по 15 липня.