Тимошенко з «великим задоволенням» зустрічатиме і проводжатиме Ющенка
09:41, 06 березня 2008Політика
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Що думає прем`єр про новий указ
Як повідомила під час вчорашньої прес-конференції прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, вона завжди з великим задоволенням проводжає Віктора Андрійовича з України, і зустрічати буде також з великим задоволенням.
Так прокоментувала прем`єр новий указ Президента України Віктора Ющенка.
Нагадаємо, згідно з законом прем`єр-міністр зобов`язана зустрічати Президента під час його повернень додому.
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