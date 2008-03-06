Тимошенко з «великим задоволенням» зустрічатиме і проводжатиме Ющенка

Як повідомила під час вчорашньої прес-конференції прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, вона завжди з великим задоволенням проводжає Віктора Андрійовича з України, і зустрічати буде також з великим задоволенням.

Так прокоментувала прем`єр новий указ Президента України Віктора Ющенка.

Нагадаємо, згідно з законом прем`єр-міністр зобов`язана зустрічати Президента під час його повернень додому.

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