САП: заява Ситника щодо справи Охендовського може розцінюватися як тиск на прокурорів

У САП заявили, що будуть дотримуватись закону, а не політичної кон’юнктури.

Заява директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо справи голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського зроблена в непроцесуальний спосіб, має на меті політизацію кримінального процесу і може розцінюватися як спроба чинити публічний тиск на прокурорів у кримінальному провадженні.

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Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура обурена коментарем директора НАБ України в ЗМІ щодо «наполягання» на остаточній підозрі та на скеруванні до суду обвинувального акту у так званій справі Охендовського. Така заява керівника піднаглядного органу досудового розслідування зроблена в непроцесуальний спосіб, вводить в оману громадськість, має на меті політизацію кримінального процесу та може розцінюватися як спроба чинити публічний тиск на прокурорів у провадженні з метою прийняття сумнівного з точки зору закону рішення», - йдеться у повідомленні.

У САП, звертаючись до директора НАБУ, зазначили, що «кримінальні провадження не можуть бути інструментом піару, способом набору політичних чи будь-яких дивідендів та погроз неугодним».

Єдиний, хто може визначати, чи готова справа до передачі до суду, є прокурор у цій справі, наголосили в Антикорупційній прокуратурі. «Саме для дотримання принципу верховенства права та забезпечення прав та свобод громадян Конституція та закон визначили таку роль прокурора в кримінальному процесі, і САП буде слідувати закону, а не політичній кон’юктурі», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні, 7 травня, Ситник заявив ЗМІ, що розслідування справи Охендовського поновлено, детективи наполягатимуть на оголошенні йому підозри і на скеруванні справи до суду.

Довідка. 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Охендовському було повідомлено про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з так званої «чорної каси» Партії регіонів. Загальна сума хабарів, інкримінованих підозрюваному, становить 161 тис. 698 доларів.

У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у так званій «чорній бухгалтерії» Партії регіонів засвідчили дві експертизи.

Водночас голова ЦВК заявляв про свою невинуватість і висловлював упевненість, що справа проти нього «розвалиться».

9 червня 2017 року САП призупинила слідство у справі проти Охендовського до отримання відповідей щодо надання міжнародної правової допомоги.

11 січня 2018 року САП повідомляла, що очікує на відповіді від США, Німеччини, Бельгії та Франції щодо надання міжнародної правової допомоги у справі для відновлення слідства.