Регіонали заблокували президію, трибуну і урядову ложу
10:24, 06 березня 2008Політика
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У Яценюка нарада
|Яценюк, Журавко
Як передає кореспондент УНІАН, також заблокована урядова ложа, а в крісло голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА знову зайняв депутат Олексій ЖУРАВКО (фракція Партії регіонів).
У сесійній залі – повітряні кульки і прапори. Деякі народні депутати читають газети.
Практично відсутні на своїх місцях представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона», більш менш у повному складі прийшла фракція БЮТ, також в залі знаходяться представники Блоку Литвина, КПУ, Партії регіонів, відзначає Главред.
Як повідомляють джерела в Раді, ще з 9:30 проходять консультації лідерів фракцій з главою ВР Арсенієм Яценюком.
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