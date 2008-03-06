Регіонали заблокували президію, трибуну і урядову ложу

Трибуна і президія Верховної Ради знову заблоковані народними депутатами України з фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, також заблокована урядова ложа, а в крісло голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА знову зайняв депутат Олексій ЖУРАВКО (фракція Партії регіонів).

У сесійній залі – повітряні кульки і прапори. Деякі народні депутати читають газети.

Практично відсутні на своїх місцях представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона», більш менш у повному складі прийшла фракція БЮТ, також в залі знаходяться представники Блоку Литвина, КПУ, Партії регіонів, відзначає Главред.

Як повідомляють джерела в Раді, ще з 9:30 проходять консультації лідерів фракцій з главою ВР Арсенієм Яценюком.