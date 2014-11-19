У «Батьківщині» обіцяють вже сьогодні закінчити роботу над коаліційною угодою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами Соболєва, питання, які стосуються коаліції, програма коаліції, фактично завершені. “Сьогодні ми відшліфовуємо остаточний варіант. Станом на сьогодні буде готовий документ, який можна передати на парафування кожній фракції”, - сказав Соболєв.

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Він додав, що є також організаційні питання, які стосуються обрання президії Верховної Ради, голови Верховної Ради, його заступників, а також питання формування парламентських комітетів.