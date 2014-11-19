У Порошенка назвали питання, через які виникають суперечки на коаліційних переговорах

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він зазначив, що, зокрема є розбіжності в питанні запровадження в Україні ринку землі.

За словами Ковальчука, «Блок Порошенка» виступає за скасування мораторію на продаж землі.

Ковальчук наголосив, що також необхідно чітко визначити в угоді «формат взаємодії коаліції та уряду, уряду та коаліції, питання взаємовідповідальності в реалізації коаліційної угоди, реалізації програми діяльності уряду після того, як вона буде прийнята на підставі коаліційної угоди».

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Як сказав Ковальчук, також дискусійним є питання терміну завершення приватизації державного майна. «Ми наголошуємо на тому, що це повинно відбутися впродовж найближчих трьох років, а з цього приводу в наших майбутніх колег по коаліції є певні перестороги», - повідомив він.

За словами Ковальчука, «ми вважаємо, що необхідно, щоб одна чи декілька державних холдингових компаній консолідували в собі всю державну власність, а не так, як сьогодні певні об'єкти віддані в управління тому чи іншому міністерству, яке фактично ними не управляє».

Ковальчук висловив сподівання, що сьогодні-завтра будуть узгоджені всі ці питання і узгоджено текст коаліційної угоди.