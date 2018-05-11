ГПУ направила в Азербайджан запити на екстрадицію підозрюваного у побитті Найєма

На переконання генпрокурора Юрія Луценка, справа щодо побиття народного депутата – це «звичайна сутичка учасників дорожнього руху».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ направила в Азербайджан два запити на екстрадицію в Україну Магомеда-Аміна Саітова, який підозрюється у побитті народного депутата України Мустафи Найєма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час виступу на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" проекту "Острог FORUM-2018" у Національному університеті "Острозька академія" в Острозі Рівненської області.

«Ця справа не стосується виконання депутатських повноважень, а отже, не може кваліфікуватися за тяжкими статтями щодо народних депутатів. Це звичайна побутова сутичка учасників дорожнього руху. Проте вона стала незвичайною через суть учасників: одні «мажори», в тому числі, неукраїнського громадянства, інший – народний депутат, достатньо відомий в Україні», - заявив генпрокурор.

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За словами Луценка, прокуратура буде об’єктивною за будь-яких обставин. «Той, хто наніс удар, що розбив щелепу народному депутату, має статтю до 8 років (позбавлення волі). Так, він, поки поліція оформила протокол, встиг доїхати до аеропорту та виїхати з України, потім він був затриманий в Азербайджані, потім ми зі своїми колегами на перший день дали перший запит і позавчора дали базовий запит про екстрадицію цього громадянина до України», - розповів генпрокурор.

Як зазначив Луценко, інші учасники, які наносили не пов’язані з тяжкими наслідками удари, будуть відповідати за статтею Кримінального кодексу України «Хуліганство», і він не сумнівається, що вони понесуть передбачену законом відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували й згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, його оголошено в розшук. 5 травня він був затриманий в Азербайджані.