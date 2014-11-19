Місія ОБСЄ на Донбасі відхрещується від звинувачень у проросійській упередженості

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

“Щодо проросійської упередженості - це повна несенітниця. Ми маємо людей більш ніж із 40 країн у нашій місії. Відсоток росіян є дуже низьким. І я думаю, що разом з новими спостерігачами їхня кількість складає тільки 19 чоловік із майже 300 спостерігачів”, - сказав Бацюрків, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у проросійській упередженості та заангажованості спостерігачів місії ОБСЄ.

Читайте такожОБСЄ не пройшла випробовування Україною - КлімкінЯк повідомляв УНІАН, 11 листопада, в РНБО заявили, що українська сторона занепокоєна розголошенням окремими представниками моніторингової місії ОБСЄ інформації про дислокацію українських підрозділів в зоні проведення АТО та сподівається, що такі випадки надалі не повторюватимуться.

Водночас в ОБСЄ заперечили, що розкривали інформацію про розташування позицій українських військ