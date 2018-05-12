Порошенко затвердив удосконалення виплати допомоги в разі загибелі іноземців із ЗСУ

Згідно із законом, іноземцям та особам без громадянства, які служать у Збройних силах України за контрактом, у разі інвалідності виплачуватиметься одноразова грошова допомога.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення зміни до статті 214 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, метою закону є підвищення рівня соціального захисту іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.

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Документом удосконалюється чинне законодавство та встановлюється на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних сил України, у тому числі й іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу в українській армії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 квітня.