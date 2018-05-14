"Там немає нафти": німецький генерал пояснив, чому РФ не буде нападати на країни Балтії

65-річний Ганс-Лотар Домрезе до свого рішення піти у відставку в 2016 році був одним з найбільш високопоставлених генералів Бундесверу.

65-річний генерал Бундесверу у відставці Ганс-Лотар Домрезе вважає, що Росія не буде здійснювати напад на країни Балтії, оскільки такий крок буде невиправданим.

Про це генерал розповів в інтерв’ю DW.com.

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«Я не думаю, що росіяни нападуть на країни Балтії. З військово-технічної точки зору, вони можуть це зробити, бо йдеться про невеликі країни. Але навіщо? Там немає нафти, вихід до Балтійського моря Росія має. Це стало б сумнівним досягненням, а втрати були б величезними і ще ризик Третьої світової війни. Не думаю, що президенту Путіну та його радникам подобається така ідея. Тож там, в країнах Балтії, ситуація стабільна», – сказав Ганс-Лотар Домрезе.

65-річний Ганс-Лотар Домрезе до свого рішення піти у відставку в 2016 році був одним з найбільш високопоставлених генералів Бундесверу. Серед іншого він служив у генштабі німецької армії, очолював міжнародні сили в Афганістані та був командувачем Об'єднаних сил НАТО в нідерландському Брюнсумі.