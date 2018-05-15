Відкриття Кримського мосту: експерт назвав неприємні наслідки для України

Крим тепер буде більш щільно прив'язаний до Росії, і населення там тепер стане ще більш проросійським, упевнений експерт.

Відкриття Кримського моста на анексованому півострові матиме для Росії важливе економічне і політичне значення.

Про це в коментарі заявив екс-міністр економіки України Віктор Суслов, передає "Главред".

"Після відкриття Кримського мосту десятки і сотні тисяч автомобілів підуть із відпочивальниками з Росії в Крим. А це, в свою чергу, різко покращить економічний баланс самого Криму і знизить навантаження на російський бюджет щодо фінансування Криму", - заявив Суслов.

Читайте також"Шлях в нікуди": Клімкін висловився про Кримський міст

Експерт нагадав, що Крим став зоною, яка дуже активно мілітарізується Росією. "Факт введення в експлуатацію Кримського моста говорить про те, що різко спрощується процедура при необхідності підвозу військ, матеріально-технічного постачання армії і т. д. Це — стратегічний чинник, який, говорячи про економічну сторону питання, теж треба мати на увазі", - сказав екс-міністр.

Крім того, Суслов додав, що введення в експлуатацію Кримського мосту різко посилить позиції Росії в Криму. "І те, що український уряд зі своєї сторони, крім розповідей про неможливість здійснення цього проекту, не вдавався до жодних кроків для блокування будівництва, буде визнано великою помилкою", - резюмував він.

Говорячи про наслідки для України, Суслов зазначив, що це будуть, в першу чергу, політичні втрати.

"Крим тепер більш щільно прив'язаний до Росії. І населення в Криму стане тепер ще більш проросійським", - сказав екс-міністр.

Економічні втрати України, на думку Суслова, також пов'язані з тим, що іноземні туристи, які їдуть до Криму, вже не будуть їхати через українську територію і в'їжджати через Кримський перешийок. Таким чином, ще один напрямок транзиту через Україну, транзиту туристів, із запуском Кримського моста втрачається.

Екс-міністр поставив під сумнів інформацію про те, що Кримський міст заблокує проходження суден в українські порти.

"Вже кілька років полотно мосту існує над протокою, чому воно досі не перешкоджало судам, і кораблі проходили, і чому ж надалі воно буде перешкоджати?" - запитав експерт.

Читайте такожУ МЗС України відреагували на відкриття Кримського мосту

Суслов зазначив, що, в будь-якому випадку, неправильно ставити акцент на боротьбі України з Кримським мостом. "Потрібно постійно пам'ятати про те, що головне питання — не Кримський міст, а приналежність Криму. І основні зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб вирішити питання Криму. Якщо він буде вирішене, то і питання з мостом вирішиться", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим.