Чому справа «РІА Новини Україна» з’явилася зараз, а не чотири роки тому

Обшуки в редакції «РІА Новини Україна» і затримання головного редактора Кирила Вишинського відбуваються зараз, а не чотири роки тому, адже будь-які слідчі дії потребують часу і професіоналів. Наприклад, у березні 2014 року закривати трансляцію в Україні кількох російських телеканалів нам допомагали дуже хороші юристи. Це дозволило за два-три тижні від початку цього процесу заборонити в Україні для трансляції перші чотири російські телеканали.

В принципі, якби тоді до тієї справи були долучені докази, якісь конкретні дані щодо «РІА Новини Україна», то ще тоді офіційно, через суд, можна було б вчинити дії і стосовно сайту.

В 2015 році головний редактор цього видання пан Вишинський взяв російське громадянство, що є порушенням законодавства України

З іншого боку, слід звернути увагу ще на кілька фактів.

По-перше, ми бачимо, що в 2015 році головний редактор цього видання пан Вишинський взяв російське громадянство, що є порушенням законодавства України, адже у нас немає подвійного громадянства.

По-друге, ми бачимо, що відкрилася фінансова схема – схема фінансування через Сербію, якісь дочірні банки ВТБ, створення окремого товариства, яке потім надавало фінансування представникам «РІА Новини Україна». І я так розумію, що також за гроші вони розповсюджували контент через інші ЗМІ.

На мій погляд, це і є основне порушення – фінансування інформаційної кампанії проти України іншою державою з порушенням податкового законодавства. І цим, може, мала б займатися навіть не СБУ, а ДФС. Тому що це питання легальності цих грошей, легальності виконаних робіт за ці гроші… А справа СБУ там, де за ці кошти могло відбуватись якесь вербування громадян України громадянином Російської Федерації.

Росія вже «відповіла» заздалегідь – вже майже два роки вони утримують нашого українського журналіста – Романа Сущенка

Пам’ятаю, як колись, за допомогою американського посольства в Україні, різні представники влади збиралися і консультувалися з аз представниками BBG - компанією, яка є керуючою «Голосу Америки» та «Радіо Свобода» у різних країнах світу. І вони нам дуже радили в ситуації зі ЗМІ – російськими і проросійськими – не «нападати» на ЗМІ, на свободу слова, а, перш за все, перевіряти фінанси, знаходити порушення у методах фінансування. Тому що, за їхнім досвідом, зазвичай, саме фінансування з-за кордону, як це робить Росія, призводить до основних помилок.

До речі, цілком можливо, що все це і потребувало доволі довгого розслідування.

Якої відповіді слід очікувати зараз від Росії? Росія вже «відповіла» заздалегідь – вже майже два роки вони утримують нашого українського журналіста – Романа Сущенка з «Укрінформу». Друге – думаю, що є загроза для журналістів, які працюють зараз в РФ, у тому числі, для журналіста УНІАН Романа Цимбалюка.

Крім того, треба бути дуже обережними тим українцям, які поїдуть висвітлювати чемпіонат світу з футболу в РФ. На фоні цього загострення я не радила б їм це робити. У безпеці можуть почуватися, хіба що, українці, які працюють з іноземними ЗМІ. А українським журналістам слід бути дуже обережними. Тим, хто не пройшов спеціального тренінгу, що з ними може відбуватися в Росії, взагалі не варто туди їхати.

Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформаційної політики України, експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека»