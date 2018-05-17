У РФ порушили справу проти 15 суддів Конституційного суду України за невизнання Криму російським

У Слідчому комітеті РФ заявили, що судді вчинили злочин стосовно російських громадян та підлягають кримінальній відповідальності.

У Росії порушили кримінальну справу стосовно 15 суддів Конституційного суду України за невизнання анексії Криму.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ.

У СК РФ заявили, що в березні 2014 року було «прийнято декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», і проведено «референдум». При цьому російські слідчі не вказують, що за наказом президента РФ Володимира Путіна перед так званим «референдумом» Крим окупувала російська армія.

За підсумками «референдуму» «більшістю голосів мешканці Автономної Республіки Крим та міста Севастополь висловилися за возз'єднання Криму з Росією. На підставі укладеного міжнародного договору Республіка Крим і місто Севастополь увійшли до складу Російської Федерації. Цей договір визнаний Конституційним судом Росії таким, що відповідає російській Конституції», - оголосили в Слідчому комітеті і зазначили, що практично відразу ж після цього судді Конституційного суду України прийняли рішення про визнання декларації про незалежність Криму такою, що не відповідає Конституції України.

Як вважає російське слідство, таким рішенням, що «носить дискримінаційний характер, був порушений основоположний принцип міжнародного гуманітарного права - права народу на самовизначення - закріплений у Статуті ООН, міжнародному пакті «Про громадянські та політичні права», а також в рішеннях Міжнародного суду ООН. З огляду на це право всі народи вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток».

Читайте такожОкупанти відкрили Кримський міст: Путін проїхав "дітищем" росіян за кермом КамАЗа (фоторепортаж, відео)

Як заявили в Слідчому комітеті РФ, відповідно до положень чинного російського законодавства, іноземні громадяни, які скоїли злочин стосовно російських громадян, підлягають кримінальній відповідальності за російським Кримінальним кодексом.

Головне слідче управління СК РФ порушило кримінальну справу стосовно суддів Конституційного суду України Юрія Бауліна, Василя Бринцева, Сергія Вдовиченка, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олександра Литвинова, Миколи Мельника, Сергія Саса, Олега Сергійчука, Ігоря Сліденка, Петра Стецюка, Олександра Тупицького, Наталії Шаптали, Станіслава Шевчука і Віктора Шишкіна.

«Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ст. 136 КК РФ (порушення рівності прав і свобод людини і громадянина)», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши псевдореферендум з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.