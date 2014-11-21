Порошенко пропонує призначити Яценюка прем'єром, але хоче повністю оновити Кабмін
Президент також наголосив, що реформи мають стартувати негайно.
Склад Кабінету міністрів України повинен бути кардинально оновлений.
Про це президент України Петро Порошенко заявив у своєму зверненні до громадян з нагоди Дня Свободи і Гідності.
Президент наголосив, що достроковими парламентськими виборами він завершив створення політичних передумов для проведення змін.
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"...вже наступного тижня має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради. І я негайно внесу на затвердження Парламенту кандидатуру Прем’єр-Міністра, яку, згідно Конституції, запропонує мені коаліція", - зазначив глава держави.
“Виходячи із єдності демократичних сил, очікую, що коаліція пристане на мою пропозицію висунути на цю посаду Арсенія Яценюка. А от склад уряду має бути повністю оновлений», - додав він.
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За його словами, “реформи мають стартувати негайно. Їхньою метою є поступове досягнення європейських стандартів життя, аби вже у 20 році ми могли подати заявку на членство в Європейському Союзі. Саме про це – проект коаліційної угоди”.
“Вперше партії та депутати не посади ділили, а напрацювали під спільну відповідальність детальний план фундаментальних змін в країні. І вони мають стати наступним етапом нашої Революції. Буквально в ніч на сьогодні п'ять проєвропейських партій завершили підготовку коаліційної угоди. Це – маленький, але дуже приємний подарунок до Дня Гідності і Свободи», - підкреслив глава держави.