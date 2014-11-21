Порошенко пропонує призначити Яценюка прем'єром, але хоче повністю оновити Кабмін

Склад Кабінету міністрів України повинен бути кардинально оновлений.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у своєму зверненні до громадян з нагоди Дня Свободи і Гідності.

Президент наголосив, що достроковими парламентськими виборами він завершив створення політичних передумов для проведення змін.

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"...вже наступного тижня має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради. І я негайно внесу на затвердження Парламенту кандидатуру Прем’єр-Міністра, яку, згідно Конституції, запропонує мені коаліція", - зазначив глава держави.

“Виходячи із єдності демократичних сил, очікую, що коаліція пристане на мою пропозицію висунути на цю посаду Арсенія Яценюка. А от склад уряду має бути повністю оновлений», - додав він.

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За його словами, “реформи мають стартувати негайно. Їхньою метою є поступове досягнення європейських стандартів життя, аби вже у 20 році ми могли подати заявку на членство в Європейському Союзі. Саме про це – проект коаліційної угоди”.

“Вперше партії та депутати не посади ділили, а напрацювали під спільну відповідальність детальний план фундаментальних змін в країні. І вони мають стати наступним етапом нашої Революції. Буквально в ніч на сьогодні п'ять проєвропейських партій завершили підготовку коаліційної угоди. Це – маленький, але дуже приємний подарунок до Дня Гідності і Свободи», - підкреслив глава держави.