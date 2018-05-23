Сумська міськрада закликала невідкладно розглянути у другому читанні та ухвалити в цілому проект Виборчого кодексу

Сумська міська рада просить президента Україна Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів України невідкладно розглянути у другому читанні та прийняти в цілому проект Виборчого кодексу (проект №3112-1 від 02.10.2015), що запроваджує пропорційну виборчу систему з відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте сьогодні, 23 травня, під час чергової сесії. «За» проголосували 28 депутатів (усього в Сумській міськраді 42 депутати – УНІАН).

Під час розгляду проекту звернення депутати взяли до уваги всеукраїнську акцію «Ні виборам за законом Януковича», що відбувалась минулого тижня, в тому числі і в Сумах, і до якої долучились представники більшості депутатських фракцій міськради. Тоді головною вимогою акції було обрання нової Верховної Ради за пропорційною системою з відкритими списками.

«Ми з вами обирались за відкритими партійними списками, і ви бачите, що це більш дієвий механізм обрання депутатів. Аби депутати Верховної Ради України обирались таким же чином, то працювали б більш плідно для досягнення успіху в нашій державі», – зазначив під час сесії, звертаючись до депутатів, Сумський міський голова Олександр Лисенко.

Депутати міськради переконані, що в результаті впровадження Виборчого кодексу Україна нарешті отримає шанс сформувати достойну політичну еліту та структуровану партійну систему замість олігархічних партій, партій-одноденок та іменних проектів під вибори, а громадяни зможуть отримати більший вплив як на формування влади, так і на стан справ у державі.

«Українській державі критично важливо негайно провести виборчу реформу, запровадивши на парламентських виборах пропорційну систему виборів з відкритими списками. Ця система дозволяє, з одного боку, зберегти принцип політичної структуризації суспільства завдяки участі політичних партій, але в той же час гарантує наявність тіснішого зв’язку народного депутата з виборцями певного округу. Окрім того, за цією виборчою системою громадяни обиратимуть не лише партію, але й матимуть змогу впливати на розташування кандидатів в ієрархії виборчого списку цієї партії. У цьому і полягає принцип «відкриття» партійних списків», – йдеться в документі.

Сумська міськрада наголошує, що, влада продовжує лише імітувати процес виборчої реформи, зокрема щодо розгляду Виборчого кодексу, голосування за перше читання якого відбулось ще 7 листопада 2017 року.

«Сьогодні вже негідно продовжувати аргументувати зволікання виключно чисельністю внесених поправок, адже з дати їх внесення пройшло більше шести місяців. Складається враження, що влада свідомо затягує цей процес і намагається «поховати» Виборчий кодекс під дискусіями навколо правок щодо окремих його статей», – підкреслюється в тексті звернення.

Також міськрада відзначає, що українське суспільство не потерпить більше «політичного окозамилювання», воно потребує реальних і швидких змін.

«Ми, депутати Сумської міської ради, від імені мешканців нашого міста закликаємо вас виконати базові вимоги Революції Гідності, публічні передвиборчі обіцянки, надані громадянам України та міжнародній спільноті, та письмові зобов’язання перед учасниками Коаліційної угоди політичних сил парламенту 2014 року щодо невідкладного впровадження виборчої системи з відкритими списками», – наголошується у зверненні.

Сумська міськрада з метою забезпечення проведення виборів парламенту 2019 року за відкритими списками просить президента Україна, голову ВРУ та народних депутатів невідкладно розглянути у другому читанні та прийняти в цілому проект Виборчого кодексу (проект №3112-1 від 02.10.2015).